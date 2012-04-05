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Sabayon ile Gratine Edilmiş Frambuaz (Fransız Mutfağı)

Sabayon ile Gratine Edilmiş Frambuaz (Fransız Mutfağı)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Fransız Mutfağı
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı likör

250 ml krema

Yarım kg frambuaz

Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Yumurta sarıları, pudra şekeri ve likörü çırpın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kremayı başka bir kabın içinde çırpın. Ocaktaki yumurtalı karışım pişince çırpılmış kremayı ilave edin. İyice karıştırıp ocaktan alın. Hazırlamış olduğunuz sabayon sosu servis tabağına alın. Frambuazları tabağın ortasına yerleştirin. Vanilyalı dondurma ile birlikte servis yapın.
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