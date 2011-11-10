Sadrazam Sarması

Sofra Tarifi

MALZEMELER 4 adet krep



Bir buçuk su bardağı süt



1 çorba kaşığı un



1 paket vanilya



1 çorba kaşığı toz şeker



1 adet yumurtanın sarısı



1 çorba kaşığı margarin



1 çorba kaşığı tuzsuz beyaz peynir



2 adet taze veya kuru incir



1 çorba kaşığı kıyılmış fındık



2 adet ezilmiş muz



2 çorba kaşığı kuru üzüm



1 kase çikolata sosu



Krep için:



1 su bardağı süt



1 çorba kaşığı un



1 adet yumurta



1 çorba kaşığı sıvı yağ



Bir tutam tuz



Üzerine:



Toz antep fıstığı

YAPILIŞI Krep için süt, un, yumurta, sıvı yağ ve tuzu iyice çırpın. Tavayı yağlayın ve bir kepçe dolusu hamuru tavaya dökün. Önlü arkalı pişirin. Kreplerin hepsini bu şekilde hazırlayın. Ayrı bir tencerede süt, un, vanilya, toz şeker, yumurta sarısı ve margarini iyice çırpın. Koyulaşana dek kısık ateşte pişirin. İçine tuzsuz beyaz peynir, küçük doğranmış incir, fındık, muz ve kuru üzümü ilave edip karıştırın. Hazırladığınız kreplerin içine bu harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Krepleri sardıktan sonra 2-3 parmak kalınlığında kesin. Servis tabağına çikolata sosu döküp krepleri üzerine dizin. Kreplerin de üzerine çikolata sosu gezdirin. 2 saat dinlendirin. Antep fıstığı serperek servis yapın.