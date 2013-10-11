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Sakızlı Elma Tatlısı Tarifi

Sakızlı elma tatlısı tarifi ile hafta sonu misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayabilirsiniz.Sakızlı elma tatlısı nasıl yapılır diyorsanız işte detaylar...
Sakızlı Elma Tatlısı Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet elma

9 çorba kaşığı toz şeker

Dört buçuk su bardağı su

Yarım çay kaşığı gıda boyası

1 paket vanilyalı puding

Üç su bardağı süt

3-4 parça dövülmüş damla sakızı

Dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Öncelikle şeker, su ve gıda boyasını yayvan bir tencerenin içinde bir süre kaynatın. 6 adet elmayı yıkayıp, kabuklarını soyun. Elmaların çekirdekli kısmını, elmayı bölmeden kabak oyacağı ile çıkarın. Bir tencerenin içine bir miktar su koyup, elmaları içine atın. Elmalar hafifçe yumuşayana dek pişirin. Daha sonra ocaktan alın. Önceden hazırladığınız şerbetin içinde bir müddet soğumaya bırakın. Başka bir tencerenin içinde sütü ve 1 paket vanilyalı pudingi karıştırın. Kaynamaya başlayınca içine damla sakızı atın. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı unutmayın. Boza kıvamına gelince pudingi ocaktan alın. Elmaları şerbetinin içinden çıkartıp, servis tabağına koyun. Üzerine vanilyalı pudingi dökün. Son olarak iri dövülmüş fındıkları serpip, servis yapın.
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