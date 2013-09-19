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Sakızlı Kabak Tatlısı Tarifi

Herkesin seveceği sakızlı kabak tatlısı nasıl yapılır? Leziz tadıyla sakızlı kabak tatlısı tarifi...
Sakızlı Kabak Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg bal kabağı

6 su bardağı toz şeker (şekeri, kabağın tatlılığına göre ya da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

4 çay kaşığı dövülmüş damla sakızı

Yarım çay kaşığı toz karanfil

2 su bardağı dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Bal kabaklarını soyup arzu ettiğiniz boyutta doğrayarak derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine şekeri ekleyin.Dövülmüş 2 çay kaşığı damla sakızını ve toz karanfili de ekledikten sonra kabağın suyunu salması için bir müddet bekletin( kabağınız susuz ise yarım su bardağı su ekleyebilirsiniz). Sonra ocağa koyun. Kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin (kabağın cinsine göre bir-bir buçuk saat sürebilir).
Kabaklar iyice yumuşayınca kalan 2 çay kaşığı damla sakızını eşit şekilde kabakların her yerine serpin. 2-3 dakika daha pişirip ocağın altını kapatın. Soğuduğunda dövülmüş cevizle servis yapın.
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