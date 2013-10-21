Kayısılı Pancake Tarifi

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları bir kaba alıp üzerine pudra şekeri ve süt ekleyip çırpın. Vanilya ve kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Un ilave edip karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpıp çorba kaşığı yardımıyla hamura ekleyin. Hafifçe karıştırın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Geniş bir tavaya 2 çorba kaşığı sıvı yağ koyup kızdırın. Hamurdan 1 çorba kaşığı alıp tavaya yerleştirin. Çevirmeden hemen önce üzerine kayısı serpiştirin. Arkalı önlü pişirip servis tabağına alın. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Üzerine toz şeker serpip servis yapın.

Afiyet olsun ..