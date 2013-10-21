Kayısılı Pancake Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-12 adet kayısı
3 adet yumurta
3 çorba kaşığı pudra şekeri
8 çorba kaşığı+1 kahve fincanı süt
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 su bardağı un
Bir tutam tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
Üzerine: Toz şeker
YAPILIŞI
Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları bir kaba alıp üzerine pudra şekeri ve süt ekleyip çırpın. Vanilya ve kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Un ilave edip karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpıp çorba kaşığı yardımıyla hamura ekleyin. Hafifçe karıştırın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Geniş bir tavaya 2 çorba kaşığı sıvı yağ koyup kızdırın. Hamurdan 1 çorba kaşığı alıp tavaya yerleştirin. Çevirmeden hemen önce üzerine kayısı serpiştirin. Arkalı önlü pişirip servis tabağına alın. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Üzerine toz şeker serpip servis yapın.
Afiyet olsun ..