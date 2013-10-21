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Kayısılı Pancake Tarifi

Yemek sonrası ağzınıza iki tatlı atmak istiyorsanız kayısılı pancake nasıl yapılır öğrenmelisiniz. Yaklaşık 12 adet kayısı ile hazırlayacağınız kayısılı pancake tarifi...
Kayısılı Pancake Tarifi
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-12 adet kayısı

3 adet yumurta

3 çorba kaşığı pudra şekeri

8 çorba kaşığı+1 kahve fincanı süt

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

Bir tutam tuz



Kızartmak için: Sıvı yağ

Üzerine: Toz şeker

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları bir kaba alıp üzerine pudra şekeri ve süt ekleyip çırpın. Vanilya ve kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edin. Un ilave edip karıştırın. Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar haline gelene dek çırpıp çorba kaşığı yardımıyla hamura ekleyin. Hafifçe karıştırın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Geniş bir tavaya 2 çorba kaşığı sıvı yağ koyup kızdırın. Hamurdan 1 çorba kaşığı alıp tavaya yerleştirin. Çevirmeden hemen önce üzerine kayısı serpiştirin. Arkalı önlü pişirip servis tabağına alın. Kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Üzerine toz şeker serpip servis yapın.
Afiyet olsun ..
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