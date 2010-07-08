Soslu Armut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların kabuğunu soyup, bütün olarak tencereye alın. Toz şeker ilave edip, pişirin ve soğumaya bırakın. Eriklerin çekirdeklerini çıkarın. Doğrayıp, tencereye alın. Karanfil ve tarçın ilave ederek iyice pişirin. Piştiğinde tarçın çubuğunu içinden alıp, erikleri blenderden geçirin. Reçeli ekleyip, bir taşım daha kaynatın. Sosu soğumaya bırakın. Soğuyan armutları sosla birlikte servis yapın.