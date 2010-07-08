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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Soslu Armut

Soslu Armut

Soslu Armut
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet armut

4 çorba kaşığı toz şeker



Sos için: 8 adet mürdüm eriği

6-7 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı ahududu reçeli

YAPILIŞI

Armutların kabuğunu soyup, bütün olarak tencereye alın. Toz şeker ilave edip, pişirin ve soğumaya bırakın. Eriklerin çekirdeklerini çıkarın. Doğrayıp, tencereye alın. Karanfil ve tarçın ilave ederek iyice pişirin. Piştiğinde tarçın çubuğunu içinden alıp, erikleri blenderden geçirin. Reçeli ekleyip, bir taşım daha kaynatın. Sosu soğumaya bırakın. Soğuyan armutları sosla birlikte servis yapın.
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