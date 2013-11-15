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Saray Aşuresi Tarifi

Kendinizi saraylarda hissetmek istiyorsanız işte saray aşuresi tarifi. Oldukça zengin iç malzemeleriyle tadını unutmayacağınız saray aşuresi nasıl yapılır?
Saray Aşuresi Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

10 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

150 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı,

100 gram tatlı badem

100 gram kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tuz

50 gram kuş üzümü

50 gram dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı gül suyu



Süslemek için:

Nar taneleri,

fındık,

kuş üzümü,

badem,

antep fıstığı


YAPILIŞI

Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun.

Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin. Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin. Nohut, kuru fasulye ve toz şekeri aşureye ekleyin. Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, badem ve dolmalık fıstıkları ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Nişastayı gül suyu ile açtıktan sonra aşureye ekleyip bir-iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp 25-30 dakika dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın. Üzerini nar taneleri, fındık, kuş üzümü, badem, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Sarayda hazırlanan bu aşureye, geçmiş zamanlarda ocaktan almadan hemen önce bir toplu iğne başı kadar misk de eklenirmiş. Misk: Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu maddedir.
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