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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Saray Aşuresi

Saray Aşuresi

Saray Aşuresi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Şeker Bayramı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

10 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

150 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

100 gram tatlı badem

1 tatlı kaşığı tuz

100 gram kuru üzüm

50 gram kuş üzümü

50 gram dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı gül suyu

Süslemek için:

Nar taneleri

Fındık

Kuş üzümü

Badem

Antepfıstığı

YAPILIŞI

Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin. Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin. Nohut, kuru fasulye ve toz şekeri aşureye ekleyin. Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, badem ve dolmalık fıstıkları ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Nişastayı gül suyu ile açtıktan sonra aşureye ekleyip bir iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp 25-30 dakika dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın. Üzerini nar taneleri, fındık, kuş üzümü, badem, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.



Kaynak: Osmanlı Mutfağı -- Marianna Yerasimos

PÜF NOKTASI

Sarayda hazırlanan bu aşureye o zamanlar ocaktan almadan hemen önce bir toplu iğne başı kadar misk de eklenirmiş. Misk: Asya'nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu maddedir.
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