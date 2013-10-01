Şeftali Diyet Jöle Tarifi

Pudingi, süt ve yumurta sarıları ile pişirin. Derince bir kabın içine boşaltarak, buzdolabında 1 saat soğutun. Ayrı bir kapta tart jölesini içine şeker katmadan bir buçuk çay bardağı su ve 1 çay bardağı şeftali suyu ile pişirin. Buzdolabından çıkardığınız pudingin üzerine, kabuğu soyulmuş ve ince dilimlenmiş şeftalileri yerleştirin. Üzerine hazırladığınız jöleyi boşaltın. Donması için buzdolabında 1 saat daha bekletin. Robottan geçirdiğiniz kepekli kurabiyeyi üzerine serperek soğuk olarak servis yapın.