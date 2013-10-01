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Şeftali Diyet Jöle Tarifi

Diyettesiniz ama jöle mi yemek istiyorsunuz. Şeftali diyet jöle ile bu mümkün. Şeftali diyet jöle nasıl yapılır?
Şeftali Diyet Jöle Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vanilyalı light puding

İki buçuk su bardağı light süt

2 adet yumurtanın sarısı

1 paket tart jölesi

1 çay bardağı şeftali suyu

1 adet orta boy şeftali

Bir buçuk çay bardağı su

Üzerine: 6-7 adet kepekli kurabiye

YAPILIŞI

Pudingi, süt ve yumurta sarıları ile pişirin. Derince bir kabın içine boşaltarak, buzdolabında 1 saat soğutun. Ayrı bir kapta tart jölesini içine şeker katmadan bir buçuk çay bardağı su ve 1 çay bardağı şeftali suyu ile pişirin. Buzdolabından çıkardığınız pudingin üzerine, kabuğu soyulmuş ve ince dilimlenmiş şeftalileri yerleştirin. Üzerine hazırladığınız jöleyi boşaltın. Donması için buzdolabında 1 saat daha bekletin. Robottan geçirdiğiniz kepekli kurabiyeyi üzerine serperek soğuk olarak servis yapın.

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