Şeftali Dolma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet yarma şeftali
14-15 adet badem
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı rendelenmiş çikolata
1 çorba kaşığı esmer şeker
2 adet kuru incir
Yarım çay bardağı kuru üzüm
8 çay kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
4 adet şeftaliyi ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartın. Kalan şeftaliyi rendeleyin. İçine 1 çorba kaşığı esmer şeker, rendelenmiş çikolata, çırpılmış yumurta, kıyılmış badem, küp doğranmış incir ve kuru üzümü katıp, karıştırın. Karışımı şeftalilerin ortasına yerleştirin. Tereyağını üzerilerine paylaştırın. 200 derece fırında 20 dakika pişirip, servis yapın.