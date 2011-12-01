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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftali Dolma

Şeftali Dolma

Şeftali Dolma
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yarma şeftali

14-15 adet badem

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı rendelenmiş çikolata

1 çorba kaşığı esmer şeker

2 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuru üzüm

8 çay kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

4 adet şeftaliyi ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartın. Kalan şeftaliyi rendeleyin. İçine 1 çorba kaşığı esmer şeker, rendelenmiş çikolata, çırpılmış yumurta, kıyılmış badem, küp doğranmış incir ve kuru üzümü katıp, karıştırın. Karışımı şeftalilerin ortasına yerleştirin. Tereyağını üzerilerine paylaştırın. 200 derece fırında 20 dakika pişirip, servis yapın.
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