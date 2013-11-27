Şeftali Dondurması

Toz şeker ve suyu 3-4 dakika, toz şeker eriyene kadar kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın. Şeftalileri kaynar suda 1 dakika bekletin. Sudan alarak kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirin. Limon suyu ile karıştırın. Üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Buzdolabında hafifçe dondurun. Buzdolabından alarak başka bir kaba aktarın ve iyice karıştırın. Eski kabına yerleştirin. İyice donması için yeniden buzdolabına koyun. Servis yapmadan 5-6 dakika önce buzdolabından çıkararak servis yapın.