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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftali Dondurması

Şeftali Dondurması

Şeftali Dondurması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet şeftali

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağından bir parmak fazla su

1 adet limonun suyu

YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu 3-4 dakika, toz şeker eriyene kadar kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın. Şeftalileri kaynar suda 1 dakika bekletin. Sudan alarak kabuklarını soyup, çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirin. Limon suyu ile karıştırın. Üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Buzdolabında hafifçe dondurun. Buzdolabından alarak başka bir kaba aktarın ve iyice karıştırın. Eski kabına yerleştirin. İyice donması için yeniden buzdolabına koyun. Servis yapmadan 5-6 dakika önce buzdolabından çıkararak servis yapın.
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