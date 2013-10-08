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Şeftali Soslu Dondurma Tarifi

Evde kendiniz dondurma yapabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız katkı maddeli dondurmalar yerine şeftali soslu dondurma tarifi le kendi ellerinizle daha sağıklı dondurmalar yapabilirsiniz. Şeftali soslu dondurma nasıl yapılır?
Şeftali Soslu Dondurma Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram vanilyalı dondurma

4 adet şeftali

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım su bardağı krema

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Toz şekeri tavaya alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte eriyen şekerin üzerine suyu gezdirin. Katılaşan şeker eriyene kadar bekleyin. Eriyen şekerin üzerine kremayı ekleyip karıştırın. Şeftalileri rendeleyin, fazla suyunu süzün. Şeftali püresini ve vanilyayı tavadaki karışıma ekleyin. Birkaç defa karıştırıp tavayı ocaktan alın. Püreyi soğumaya bırakın. Dondurmayı kuplara paylaştırın. Üzerine şeftali püresini gezdirin. Şeftali dilimleri yerleştirip servis yapın.
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