Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Şeftali Soslu Dondurma Tarifi

Şeftali Soslu Dondurma Tarifi

Evde kendiniz dondurma yapabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız katkı maddeli dondurmalar yerine şeftali soslu dondurma tarifi le kendi ellerinizle daha sağıklı dondurmalar yapabilirsiniz. Şeftali soslu dondurma nasıl yapılır?

2 Kişilik

Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama