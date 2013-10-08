Şeftali Soslu Dondurma Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram vanilyalı dondurma
4 adet şeftali
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
Yarım su bardağı krema
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Toz şekeri tavaya alıp ocağa oturtun. Kısık ateşte eriyen şekerin üzerine suyu gezdirin. Katılaşan şeker eriyene kadar bekleyin. Eriyen şekerin üzerine kremayı ekleyip karıştırın. Şeftalileri rendeleyin, fazla suyunu süzün. Şeftali püresini ve vanilyayı tavadaki karışıma ekleyin. Birkaç defa karıştırıp tavayı ocaktan alın. Püreyi soğumaya bırakın. Dondurmayı kuplara paylaştırın. Üzerine şeftali püresini gezdirin. Şeftali dilimleri yerleştirip servis yapın.