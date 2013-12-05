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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftali Soslu Krep

Şeftali Soslu Krep

Şeftali Soslu Krep
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 adet şeftali

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

1 kahve fincanı pudra şekeri

Aldığı kadar un

1 paket krem şanti

YAPILIŞI

Harç için şeftalilerin kabuklarını temizleyip küp şeklinde doğrayın. Toz şekerle birlikte ocağa oturtup, koyulaşana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Krep hamuru için yumurta, sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve pudra şekerini iyice çırpın. Azar azar un ekleyip, koyu boza kıvamında bir hamur elde edin. Hamurdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Ayrı bir yerde krem şantiyi 1 su bardağı soğuk sütle çırpın. Kreplerin içlerine krem şanti sürüp, şeftalili harç yerleştirin. Üçgen şekilde katlayıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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