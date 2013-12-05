Şeftali Soslu Krep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Harç için şeftalilerin kabuklarını temizleyip küp şeklinde doğrayın. Toz şekerle birlikte ocağa oturtup, koyulaşana dek pişirin. Soğumaya bırakın. Krep hamuru için yumurta, sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve pudra şekerini iyice çırpın. Azar azar un ekleyip, koyu boza kıvamında bir hamur elde edin. Hamurdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Hamur bitene dek işlemi tekrarlayın. Ayrı bir yerde krem şantiyi 1 su bardağı soğuk sütle çırpın. Kreplerin içlerine krem şanti sürüp, şeftalili harç yerleştirin. Üçgen şekilde katlayıp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.