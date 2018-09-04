Şeftali ve Böğürtlenli Crumble

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Crumble için buzlukta beklemiş ve küp doğranmış soğuk tereyağını rondonun haznesine alın. Üzerine un, esmer şeker ve tarçın ekleyin. Tüm malzeme kum gibi homojen bir karışım haline gelene dek rondoloyu kısa kısa çalıştırın. Hamurun toparlanmaması için çok fazla çalıştırmayın. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Meyveli taban için tüm malzemeyi küçük fırın kaplarına veya 1 adet büyük fırın kabına alın ve harmanlayın. Üzerine dinlenmiş hamur karışımını serpin. 5 dakika buzlukta beklettikten sonra önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra biraz ılınmasını bekleyin. Dondurma ile servis yapın.