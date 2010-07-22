Şeftali Soslu Ştrudel

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için kabuklarını soyup ufak dilimlediğiniz şeftalileri pudra şekeri ile 5 dakika kaynatın. Soğuttuğunuz şeftalileri rondoda püre haline getirip kenara alın. Yarım çorba kaşığı tereyağını tavda eritin ve 2 çorba kaşığı sıvı yağı ekleyin. Toz şekeri ve kabuklı şekilde küp doğradığınız elmaları 5 dakika tereyağında pişirin. Elmalar pişip soğuduğunda yine kabuklu şekilde ve küp şekilde doğradığınız kayısılarla şeftalileri ekleyip karıştırın. Tarçını, iri çekilmiş ceviz içini, muskat rendesini ve kuru üzümü ilave edip 15-20 saniye karıştırarak kenara alın. Kalan tereyağını tavada eritin, kalan 1 çorba kaşığı sıvı yağı ekleyin,1 adet yufkayı düz bir zemine serin.içine eritiğiniz tereyağından bir miktar gezdirin. İkinci yufkayı diğerinin üzerine yerleştirerek tekrar tereyağı sürün. Diğer yufka için de aynı işlemi tekrarlayın. Yufkaları dört tarafından 10'ar cm içeri kıvırın. Ortasına meyveli iç malzemeyi uzunca yayarak yufkayı rulo şeklinde sarın. Kalan tereyağını üzerine sürerek 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşinceye dek pişirn. Fırından çıkarınca soğumadan üzerine pudra şekeri serpin, şeftali sosu ile süsleyerek servis yapın.