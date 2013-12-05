Şeftalili Cheesecake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet şeftali
1 kahve fincanı toz şeker
1 paket pötibör bisküvi
100 gram tereyağı
1 adet limon
250 gram süzme yoğurt
2 paket labne peyniri
YAPILIŞI
Süsleme için 4 adet şeftalinin kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Toz şekerle birlikle blenderden geçirin. Dilediğiniz şekildeki kalıplara boşaltıp, 1 gece derin dondurucuda bekletin. Cheesecake için ufalanmış bisküvi, rendelenmiş limon kabuğu ve eritilmiş tereyağını karıştırın. Kalan 1 adet şeftaliyi ezdikten sonra üzerine ekleyin ve iyice karıştırın. İnce bir taban olacak şekilde elinizle bastırarak bir kalıba yerleştirin. Ayrı bir yerde süzme yoğurt ve labne peynirini karıştırın. Bisküvi tabanının üzerine 2-3 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Dondurulmuş şeftali topları ile süsleyip servis yapın.