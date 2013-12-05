Şeftalili Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süsleme için 4 adet şeftalinin kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Toz şekerle birlikle blenderden geçirin. Dilediğiniz şekildeki kalıplara boşaltıp, 1 gece derin dondurucuda bekletin. Cheesecake için ufalanmış bisküvi, rendelenmiş limon kabuğu ve eritilmiş tereyağını karıştırın. Kalan 1 adet şeftaliyi ezdikten sonra üzerine ekleyin ve iyice karıştırın. İnce bir taban olacak şekilde elinizle bastırarak bir kalıba yerleştirin. Ayrı bir yerde süzme yoğurt ve labne peynirini karıştırın. Bisküvi tabanının üzerine 2-3 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Dondurulmuş şeftali topları ile süsleyip servis yapın.