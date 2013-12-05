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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftalili Cheesecake

Şeftalili Cheesecake

Şeftalili Cheesecake
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet şeftali

1 kahve fincanı toz şeker

1 paket pötibör bisküvi

100 gram tereyağı

1 adet limon

250 gram süzme yoğurt

2 paket labne peyniri

YAPILIŞI

Süsleme için 4 adet şeftalinin kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Toz şekerle birlikle blenderden geçirin. Dilediğiniz şekildeki kalıplara boşaltıp, 1 gece derin dondurucuda bekletin. Cheesecake için ufalanmış bisküvi, rendelenmiş limon kabuğu ve eritilmiş tereyağını karıştırın. Kalan 1 adet şeftaliyi ezdikten sonra üzerine ekleyin ve iyice karıştırın. İnce bir taban olacak şekilde elinizle bastırarak bir kalıba yerleştirin. Ayrı bir yerde süzme yoğurt ve labne peynirini karıştırın. Bisküvi tabanının üzerine 2-3 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. 1 gece buzdolabında bekletin. Dondurulmuş şeftali topları ile süsleyip servis yapın.
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