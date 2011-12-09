Şeftalili Frambuazlı Tartölet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve margarini mikserin düşük ayarında 30 saniye karıştırın. Ekmek kırıntısı görüntüsü aldığı zaman toz şeker ve yumurtayı ekleyip, iyice karıştırın. Hamuru alıp kapalı bir kapta buzdolabına koyun ve 1 saat bekletin. Daha sonra 8 adet bezeye ayırın ve küçük yuvarlaklar halinde açın. Hamurları yağlanmış tartölet kalıplarına yerleştirin. Taban kısmına çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene dek pişirin. Fırından alıp, soğutun. Tartöletler pişerken krem şanti ve soğuk sütü çırpın. Krem şantiyi labne peynirle karıştırıp, hamurların üzerine pay edin. Şeftalileri dilimleyip, yerleştirin. Üzerine frambuazları sıralayıp, servis yapın.