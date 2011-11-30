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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftalili Jöle

Şeftalili Jöle

Şeftalili Jöle
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket şeftali jölesi

4 su bardağı su

4 adet büyük boy şeftali

50 gram iç badem

1 küçük salkım siyah üzüm

10-15 adet kiraz

250 ml krema

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı tozşeker

1 adet çubuk vanilya

2 adet yumurta

Yarım su bardağı un

YAPILIŞI

Şeftali jölesini 2 su bardağı kaynamış suyla karıştırarak eritin. 2 su bardağı soğuk su ekleyip karıştırın. Şeftalilerin 3 tanesini dilimleyin. Büyük cam bir kaseye şeftalileri, üzüm, kiraz ve bademlerin yarısını yerleştirin. Jöleyi döküp 4-5 saat buzdolabında dondurun. Diğer taraftan süt, krema, vanilya çubuğu ve toz şekeri bir tencereye alın. Çırpılmış yumurtaları da tencereye katın. Devamlı karıştırarak yavaş yavaş unu ekleyin. Koyulaşmaya başladığında vanilya çubuğunu çıkartın. İyice koyulaşınca ocaktan alıp, 4-5 dakika karıştırarak soğutun. Jölenin üzerine dökün. Kalan şeftali, üzüm, kiraz ve bademle süsleyip, servis yapın.
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