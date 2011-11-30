Şeftalili Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeftali jölesini 2 su bardağı kaynamış suyla karıştırarak eritin. 2 su bardağı soğuk su ekleyip karıştırın. Şeftalilerin 3 tanesini dilimleyin. Büyük cam bir kaseye şeftalileri, üzüm, kiraz ve bademlerin yarısını yerleştirin. Jöleyi döküp 4-5 saat buzdolabında dondurun. Diğer taraftan süt, krema, vanilya çubuğu ve toz şekeri bir tencereye alın. Çırpılmış yumurtaları da tencereye katın. Devamlı karıştırarak yavaş yavaş unu ekleyin. Koyulaşmaya başladığında vanilya çubuğunu çıkartın. İyice koyulaşınca ocaktan alıp, 4-5 dakika karıştırarak soğutun. Jölenin üzerine dökün. Kalan şeftali, üzüm, kiraz ve bademle süsleyip, servis yapın.