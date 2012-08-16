Şeftalili kaa

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra liman suyunu katın. Bir-iki taşım daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şeftalileri ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra dilimleyin. Çekirdek yatakları yukarı bakacak şekilde bir fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine toz şeker serpin. Karanfil ve tarçını koyup, kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Şeftalilerin suyu çıkmaya başlayınca, folyoyu çıkarın. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Hamuru için yumurta, yoğurt ve 1 çay bardağı zeytinyağını birlikte çırpın. Unu düz bir zemine eleyin. Ortasını havuz şeklinde açıp, yumurtalı karışımı dökün ve yoğurun. Cevizi katıp yeniden yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edince, üzerine nemli bir bez örtüp 30 dakika dinlendirin. Hamuru 3 mm kalınlığında açın. Su bardağı ağzıyla yuvarlaklar kesin. Daha sonra sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Sıcakken soğuk şerbete atın. Hamurlar şerbeti çekince çıkarın. 1 adet şerbetli hamuru servis tabağına koyun. Üzerine 2-3 dilim şeftali yerleştirin. Yeniden bir parça hamur koyup, şeftali yerleştirin. Kalan hamur ve şeftalileri de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine birer top dondurma koyup, nane yaprağı ile süsledikten sonra servis yapın.