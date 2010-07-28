Şeftalili Crumble

Sofra Tarifi

6-7 adet olgun şeftali 200 gram böğürtlen 200 gram frambuaz 200 gram vişne Yarım su bardağı tozş eker Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı Crumble için: Bir buçuk su bardağı un 4 çorba kaşığı tereyağı Yarım su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Şeftatilerin çekirdeklerini ayıklayıp, dilimleyin. Büyükçe bir fırın kabına böğürtlen, frambuaz ve çekirdekleri ayıklanmış vişneleri yerleştirin. Üzerine toz şekeri serpin. Tereyağını minik parçalar halinde kesip meyvelerin

aralarına yerleştirin. Crumble hazırlamak için unu, tereyağını ve pudra şekerini iyice karıştırın. Oluşan karışımı elinizde minik kırıntılar yaparak meyvelerin üzerine serpin. Önceden ısıtlmış 180 derece fırında hamurlar

kızarana kadar pişirin. Arzuya göre ılıkken dondurmaile servis yapın.