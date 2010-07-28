Şeftalili Crumble

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6-7 adet olgun şeftali
200 gram böğürtlen
200 gram frambuaz
200 gram vişne
Yarım su bardağı tozş eker
Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı
Crumble için:
Bir buçuk su bardağı un
4 çorba kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
Şeftatilerin çekirdeklerini ayıklayıp, dilimleyin. Büyükçe bir fırın kabına böğürtlen, frambuaz ve çekirdekleri ayıklanmış vişneleri yerleştirin. Üzerine toz şekeri serpin. Tereyağını minik parçalar halinde kesip meyvelerin
aralarına yerleştirin. Crumble hazırlamak için unu, tereyağını ve pudra şekerini iyice karıştırın. Oluşan karışımı elinizde minik kırıntılar yaparak meyvelerin üzerine serpin. Önceden ısıtlmış 180 derece fırında hamurlar
kızarana kadar pişirin. Arzuya göre ılıkken dondurmaile servis yapın.