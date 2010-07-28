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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şeftalili Crumble

Şeftalili Crumble

Şeftalili Crumble
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-7 adet olgun şeftali

200 gram böğürtlen

200 gram frambuaz

200 gram vişne

Yarım su bardağı tozş eker

Üç buçuk çorba kaşığı tereyağı



Crumble için:

Bir buçuk su bardağı un

4 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Şeftatilerin çekirdeklerini ayıklayıp, dilimleyin. Büyükçe bir fırın kabına böğürtlen, frambuaz ve çekirdekleri ayıklanmış vişneleri yerleştirin. Üzerine toz şekeri serpin. Tereyağını minik parçalar halinde kesip meyvelerin
aralarına yerleştirin. Crumble hazırlamak için unu, tereyağını ve pudra şekerini iyice karıştırın. Oluşan karışımı elinizde minik kırıntılar yaparak meyvelerin üzerine serpin. Önceden ısıtlmış 180 derece fırında hamurlar
kızarana kadar pişirin. Arzuya göre ılıkken dondurmaile servis yapın.
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