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Sıcak Çikolata Soslu Tatlı

Sıcak Çikolata Soslu Tatlı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram ince kıyılmış bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı ekmek kırıntısı

2 çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş margarin

1 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 paket vanilya

Yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz

Sıcak çikolata sosu için:

185 gram ince kıyılmış bitter çikolata

Yarım su bardağı krema

YAPILIŞI

Çikolata ve sütü bir tencereye alın. Orta ateşte iyice karıştırın. Ateşten alıp, ekmek kırıntısını ekleyin ve 20 dakika bekletin. Ayrı bir kapta margarin ve toz şekeri krema kıvamına gelene dek çırpın. Yumurta sarılarını teker teker ve karıştırarak, ekleyin. Sütlü çikolatalı karışımı ilave edin. Karıştırdıktan sonra vanilya ve cevizleri ekleyin. Başka bir kapta ise yumurta aklarını kar gibi olana dek çırpın. Çikolatalı karışıma ekleyin. Karışımı yağlanmış küçük kalıpların içine pay edin. Bu kalıpları içi sıcak su dolu bir fırın tepsisine dizin. Küçük kalıpların üzerini alüminyum folyoyla kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika kadar bekletin ve tatlıları kalıbın içinden çıkarın. Çikolata sosu için çikolata ve kremayı bir tencereye alın. Kabı içi sıcak su dolu bir kabın içine oturtun. Karıştırarak, çikolatayı eritin. Karışım yumuşak bir kıvam aldığında servis tabağına aldığınız tatlının üzerine gezdirin. Hindistan cevizi serpip, bekletmeden servis yapın.
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