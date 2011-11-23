DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Sıcak Kuru Meyve Tatlısı

Sıcak Kuru Meyve Tatlısı

Sıcak Kuru Meyve Tatlısı
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı kesme incir

1 çorba kaşığı kuru üzüm

1 çorba kaşığı kuru kesme erik

Yarım çorba kaşığı kesme kayısı

Yarım çay fincanı elma şarabı

1/4 çubuk vanilya

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kıyılmış fındık

1 kahve fincanı çam balı

Yarım çay kaşığı muskat

Yarım kahve fincanı nar ekşisi

Bir tutam hindistancevizi

Yarım çay fincanı süzme yoğurt veya krema

YAPILIŞI

Bir tencerede incir, kuru üzüm, erik ve kayısıları elma şarabıyla ıslatın. Hafif ateşte karıştırarak şarabın buharlaşmasını sağlayın. Çubuk vanilyayı havanda toz haline gelene kadar ezin. Tenceredeki kuru meyvelerin üzerine ilave edin. Dolmalık fıstık ve çam balının yarısını ekleyin. Karamel kıvamına gelene kadar pişirin. Muskatı ekleyip ateşten alın. Karışımdan bir çay bardağının içine doldurun. Servis tabağının ortasına bardağı ters olarak oturtun. Tabağın boş kalan kısımlarına nar ekşisi gezdirerek süsleyin. Bardağı kaldırın. Kalan balı meyvelerin üzerine akıtıp hindistancevizi ve kıyılmış fındık serpin. Kalan karışımı da bu şekilde hazırlayın. Yoğurt veya çiğ krema ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN