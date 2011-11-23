Sıcak Kuru Meyve Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencerede incir, kuru üzüm, erik ve kayısıları elma şarabıyla ıslatın. Hafif ateşte karıştırarak şarabın buharlaşmasını sağlayın. Çubuk vanilyayı havanda toz haline gelene kadar ezin. Tenceredeki kuru meyvelerin üzerine ilave edin. Dolmalık fıstık ve çam balının yarısını ekleyin. Karamel kıvamına gelene kadar pişirin. Muskatı ekleyip ateşten alın. Karışımdan bir çay bardağının içine doldurun. Servis tabağının ortasına bardağı ters olarak oturtun. Tabağın boş kalan kısımlarına nar ekşisi gezdirerek süsleyin. Bardağı kaldırın. Kalan balı meyvelerin üzerine akıtıp hindistancevizi ve kıyılmış fındık serpin. Kalan karışımı da bu şekilde hazırlayın. Yoğurt veya çiğ krema ile servis yapın.