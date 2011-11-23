Sıcak Kuru Meyve Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı kesme incir
1 çorba kaşığı kuru üzüm
1 çorba kaşığı kuru kesme erik
Yarım çorba kaşığı kesme kayısı
Yarım çay fincanı elma şarabı
1/4 çubuk vanilya
1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı kıyılmış fındık
1 kahve fincanı çam balı
Yarım çay kaşığı muskat
Yarım kahve fincanı nar ekşisi
Bir tutam hindistancevizi
Yarım çay fincanı süzme yoğurt veya krema
YAPILIŞI
Bir tencerede incir, kuru üzüm, erik ve kayısıları elma şarabıyla ıslatın. Hafif ateşte karıştırarak şarabın buharlaşmasını sağlayın. Çubuk vanilyayı havanda toz haline gelene kadar ezin. Tenceredeki kuru meyvelerin üzerine ilave edin. Dolmalık fıstık ve çam balının yarısını ekleyin. Karamel kıvamına gelene kadar pişirin. Muskatı ekleyip ateşten alın. Karışımdan bir çay bardağının içine doldurun. Servis tabağının ortasına bardağı ters olarak oturtun. Tabağın boş kalan kısımlarına nar ekşisi gezdirerek süsleyin. Bardağı kaldırın. Kalan balı meyvelerin üzerine akıtıp hindistancevizi ve kıyılmış fındık serpin. Kalan karışımı da bu şekilde hazırlayın. Yoğurt veya çiğ krema ile servis yapın.