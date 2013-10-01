Sıcak Meyve Salatası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er adet elma, armut ve portakal
1 su bardağı toz şeker
1'er su bardağı vişne ve ahududu
Hamuru için: 1 su bardağı un
3 çorba kaşığı donmuş tereyağı
1 çay bardağı çekilmiş fındık
Yarım su bardağı toz şeker
Süslemek için: 8-10 adet kiraz, nane
YAPILIŞI
Portakalın suyunu sıkın. Elma ve armutları dilimleyin. Portakal suyunu bir tavaya döküp üzerine meyve dilimlerini ve toz şekeri ekleyin. Kuvvetli ateşte 1-2 dakika sallayarak pişirin. Ocaktan alıp vişne ve ahududu ilave ederek karıştırın. Hamuru hazırlamak için; un, donmuş tereyağı, fındık ve toz şekeri blenderde çekip pütürlü bir hamur elde edin. Tavadaki meyveleri ısıya dayanıklı bir tepsiye döküp üzerine hamuru ekleyin.
Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 30 dakika pişirin. Ardından, kiraz ve nane ile süsleyerek servis yapın.