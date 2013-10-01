Sıcak Meyve Salatası Tarifi

Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 30 dakika pişirin. Ardından, kiraz ve nane ile süsleyerek servis yapın.

Portakalın suyunu sıkın. Elma ve armutları dilimleyin. Portakal suyunu bir tavaya döküp üzerine meyve dilimlerini ve toz şekeri ekleyin. Kuvvetli ateşte 1-2 dakika sallayarak pişirin. Ocaktan alıp vişne ve ahududu ilave ederek karıştırın. Hamuru hazırlamak için; un, donmuş tereyağı, fındık ve toz şekeri blenderde çekip pütürlü bir hamur elde edin. Tavadaki meyveleri ısıya dayanıklı bir tepsiye döküp üzerine hamuru ekleyin.