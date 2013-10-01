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Sıcak Meyve Salatası Tarifi

Sıcak meyve salatası tarifi ile istediğiniz meyve ile kendinize salatalar yapabilirsiniz. Peki sıcak meyve salatası tarifi nasıl yapılır?
Sıcak Meyve Salatası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet elma, armut ve portakal

1 su bardağı toz şeker

1'er su bardağı vişne ve ahududu

Hamuru için: 1 su bardağı un

3 çorba kaşığı donmuş tereyağı

1 çay bardağı çekilmiş fındık

Yarım su bardağı toz şeker

Süslemek için: 8-10 adet kiraz, nane

YAPILIŞI

Portakalın suyunu sıkın. Elma ve armutları dilimleyin. Portakal suyunu bir tavaya döküp üzerine meyve dilimlerini ve toz şekeri ekleyin. Kuvvetli ateşte 1-2 dakika sallayarak pişirin. Ocaktan alıp vişne ve ahududu ilave ederek karıştırın. Hamuru hazırlamak için; un, donmuş tereyağı, fındık ve toz şekeri blenderde çekip pütürlü bir hamur elde edin. Tavadaki meyveleri ısıya dayanıklı bir tepsiye döküp üzerine hamuru ekleyin.
Önceden ısıtılmış 210 derece fırında 30 dakika pişirin. Ardından, kiraz ve nane ile süsleyerek servis yapın.
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