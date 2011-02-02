Şımartan Kaşıklar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet mandalina
2 çay bardağı mandalina suyu
1 paket krem şanti
1 adet muz
5-6 adet çilek
1'er çorba kaşığı yeşil ve
kırmızı kiraz şekerlemesi
1 çorba kaşığı incir
reçeli tanesi
YAPILIŞI
Mandalinaları ikiye kesip kabuklarını zedelemeden sularını çıkarın. Krem şantiyi iki çay bardağı mandalina suyuyla çırpın. Bir sıkma torbasına koyarak mandalina kabuklarının içlerine birer parça sıkın. Muz, çilek ve kiraz şekerlemelerini küçük doğrayıp bir kaba alın. Üzerine incir reçeli tanelerini de ekleyin ve meyvelere zarar vermeden kabı sallayarak karıştırın. Meyveli karışımı kerem şanti koyduğunuz mandalina kabuklarına paylaştırıp daha farklı bir sunum elde etmek için kaşıklara yerleştirerek servis yapın. Arzunuza göre üstlerine pudra şekeri de serpebilirsiniz.