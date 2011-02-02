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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Şımartan Kaşıklar

Şımartan Kaşıklar

Şımartan Kaşıklar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet mandalina

2 çay bardağı mandalina suyu

1 paket krem şanti

1 adet muz

5-6 adet çilek

1'er çorba kaşığı yeşil ve

kırmızı kiraz şekerlemesi

1 çorba kaşığı incir

reçeli tanesi

YAPILIŞI

Mandalinaları ikiye kesip kabuklarını zedelemeden sularını çıkarın. Krem şantiyi iki çay bardağı mandalina suyuyla çırpın. Bir sıkma torbasına koyarak mandalina kabuklarının içlerine birer parça sıkın. Muz, çilek ve kiraz şekerlemelerini küçük doğrayıp bir kaba alın. Üzerine incir reçeli tanelerini de ekleyin ve meyvelere zarar vermeden kabı sallayarak karıştırın. Meyveli karışımı kerem şanti koyduğunuz mandalina kabuklarına paylaştırıp daha farklı bir sunum elde etmek için kaşıklara yerleştirerek servis yapın. Arzunuza göre üstlerine pudra şekeri de serpebilirsiniz.
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