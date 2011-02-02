Şımartan Kaşıklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mandalinaları ikiye kesip kabuklarını zedelemeden sularını çıkarın. Krem şantiyi iki çay bardağı mandalina suyuyla çırpın. Bir sıkma torbasına koyarak mandalina kabuklarının içlerine birer parça sıkın. Muz, çilek ve kiraz şekerlemelerini küçük doğrayıp bir kaba alın. Üzerine incir reçeli tanelerini de ekleyin ve meyvelere zarar vermeden kabı sallayarak karıştırın. Meyveli karışımı kerem şanti koyduğunuz mandalina kabuklarına paylaştırıp daha farklı bir sunum elde etmek için kaşıklara yerleştirerek servis yapın. Arzunuza göre üstlerine pudra şekeri de serpebilirsiniz.