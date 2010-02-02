Sinem'in Çikolatalı Cheesecake'i

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tabanı için bisküviyi elinizle iyice ufalayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine eritilmiş margarin, tarçın ve cevizi ilave edin. Bütün malzemeyi karıştırın. Orta büyüklükte kelepçeli bir kek kalıbının dibine hazırladığınız harcı elinizle bastırarak yerleştirin. Donması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzeri için, toz şeker ve süzme yoğurdu mikserle iyice çırpın. Unu ve vanilyayı ekleyip, çırpmaya devam edin. Çırpma esnasında yumurtaları birer birer karışıma yedirin. Sütü ilave edin ve 2-3 dakika daha çırpın. Karışımın 1/3'ünü bisküvili karışımın üzerine dökün ve bir spatula ile düzeltin. Çikolatayı benmari usulü eritip geri kalan süzme yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyerek, çırpın. Kalıptaki karışımın üzerine çikolatalı harcı boşaltın ve çatalla şekil verin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.