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Sinem'in Çikolatalı Cheesecake'i

Sinem'in Çikolatalı Cheesecake'i
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket burçak bisküvi

1 çorba kaşığı tepeleme margarin

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Üzeri için:

1 su bardağı toz şeker

750 gram süzme yoğurt

İki çorba kaşığı un

1 paket vanilya

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Tabanı için bisküviyi elinizle iyice ufalayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine eritilmiş margarin, tarçın ve cevizi ilave edin. Bütün malzemeyi karıştırın. Orta büyüklükte kelepçeli bir kek kalıbının dibine hazırladığınız harcı elinizle bastırarak yerleştirin. Donması için buzdolabında 2 saat bekletin. Üzeri için, toz şeker ve süzme yoğurdu mikserle iyice çırpın. Unu ve vanilyayı ekleyip, çırpmaya devam edin. Çırpma esnasında yumurtaları birer birer karışıma yedirin. Sütü ilave edin ve 2-3 dakika daha çırpın. Karışımın 1/3'ünü bisküvili karışımın üzerine dökün ve bir spatula ile düzeltin. Çikolatayı benmari usulü eritip geri kalan süzme yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyerek, çırpın. Kalıptaki karışımın üzerine çikolatalı harcı boşaltın ve çatalla şekil verin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.
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