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Siyah Pirinçli Sütlaç Tarifi

Sütlacın tadını değiştirmek isteyenlere siyah pirinçli sütlaç tarifi. Servis ederken dondurmayla süsleyebileceğiniz siyah pirinçli sütlaç nasıl yapılır?
Siyah Pirinçli Sütlaç Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

4 parça damla sakızı

Üzerine: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat bekletip suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Pirinç yarı yarıya pişince sütü ilave edin. Pirinç iyice yumuşayana kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Toz şekeri katın ve 5 dakika daha pişirip, dövülmüş damla sakızını ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Soğuması için buzdolabında en 2 saat bekletin. Dondurmayla servis yapın.
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