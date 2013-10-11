Siyah Pirinçli Sütlaç Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 saat bekletip suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Pirinç yarı yarıya pişince sütü ilave edin. Pirinç iyice yumuşayana kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Toz şekeri katın ve 5 dakika daha pişirip, dövülmüş damla sakızını ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Soğuması için buzdolabında en 2 saat bekletin. Dondurmayla servis yapın.