Siyah Üzüm Guymağı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah üzümleri iyice yıkayıp derin bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri gezdirin. Suyu ekleyip kısık ateşte bir buçuk saat kadar kaynatın. Su azaldığında bir miktar su ekleyebilirsiniz. Kaynama işlemi bittikten sonra karışımı blenderden geçirin. Tekrar tencereye alıp, bir çırpma teli yardımı ile mısır ununu ekleyip karıştırın. 5-10 dakika daha kaynatın. Bu arada sürekli karıştırarak, dibinin tutmamasına dikkat edin. İkinci defa kaynattıktan sonra süzgeçten geçirin. Servis yapacağınız kuplara paylaştırın. Tatlılar ılındıktan sonra, birkaç saat buzdolabında bekletin. Üzerini ceviz, fındık ve hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.