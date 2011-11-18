Soğuk Ananas Tartöleti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet orta boy ananas
4 tatlı kaşığı pudra şekeri
2 adet kivi
6 adet çilek
6 adet tartölet kalıbı
YAPILIŞI
Ananasın kabuğunu soyup robotta püre haline getirin. Pürenin içine pudraşekeri ekleyip karıştırın. Karışımı tartölet kalıplarına pay edin. Buzluğa atıp dondurun. Kalıpları 3-4 saat sonra buzluktan çıkartın. İnce uçlu bir bıçağın ucuyla kalıplarından çıkarıp servis tabağına alın. Kivilerin kabuğunu soyup halka şeklinde doğrayın. Tartöletlerin üzerini kivi ve çilekle süsleyip servis yapın.