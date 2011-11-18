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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Soğuk Ananas Tartöleti

Soğuk Ananas Tartöleti

Soğuk Ananas Tartöleti
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy ananas

4 tatlı kaşığı pudra şekeri

2 adet kivi

6 adet çilek

6 adet tartölet kalıbı

YAPILIŞI

Ananasın kabuğunu soyup robotta püre haline getirin. Pürenin içine pudraşekeri ekleyip karıştırın. Karışımı tartölet kalıplarına pay edin. Buzluğa atıp dondurun. Kalıpları 3-4 saat sonra buzluktan çıkartın. İnce uçlu bir bıçağın ucuyla kalıplarından çıkarıp servis tabağına alın. Kivilerin kabuğunu soyup halka şeklinde doğrayın. Tartöletlerin üzerini kivi ve çilekle süsleyip servis yapın.
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