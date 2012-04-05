Soğuk Kahveli Tatlı (İtalyan Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını pudra şekeriyle karıştırın. Bir tutam tuz ve sıcak suda eritilmiş neskafeyi ekleyin (kahve kaynar olmamalı). Mikserle malzemeler soğuyana kadar karıştırın. Daha sonra granül neskafeyi ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Çırpılmış kremayı yavaşça ekleyin. Ardından rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Malzemeyi dikdörtgen biçiminde bir kaba dökün. Buzlukta dondurun. Dilimleyerek servis yapın.