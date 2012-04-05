Soğuk Kahveli Tatlı (İtalyan Mutfağı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet yumurta sarısı
İki buçuk çorba kaşığı pudra şekeri
2 su bardağı suda eritilmiş neskafe
25 gram neskafe (granül halde)
Bir tutam tuz
10 gram vanilya
İki buçuk su bardağı krema
75 gram rendelenmiş bitter çikolata
YAPILIŞI
Yumurta sarılarını pudra şekeriyle karıştırın. Bir tutam tuz ve sıcak suda eritilmiş neskafeyi ekleyin (kahve kaynar olmamalı). Mikserle malzemeler soğuyana kadar karıştırın. Daha sonra granül neskafeyi ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Çırpılmış kremayı yavaşça ekleyin. Ardından rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Malzemeyi dikdörtgen biçiminde bir kaba dökün. Buzlukta dondurun. Dilimleyerek servis yapın.