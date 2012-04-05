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Soğuk Kahveli Tatlı (İtalyan Mutfağı)

Soğuk Kahveli Tatlı (İtalyan Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet yumurta sarısı

İki buçuk çorba kaşığı pudra şekeri

2 su bardağı suda eritilmiş neskafe

25 gram neskafe (granül halde)

Bir tutam tuz

10 gram vanilya

İki buçuk su bardağı krema

75 gram rendelenmiş bitter çikolata

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını pudra şekeriyle karıştırın. Bir tutam tuz ve sıcak suda eritilmiş neskafeyi ekleyin (kahve kaynar olmamalı). Mikserle malzemeler soğuyana kadar karıştırın. Daha sonra granül neskafeyi ve vanilyayı ekleyin. İyice karıştırın. Çırpılmış kremayı yavaşça ekleyin. Ardından rendelenmiş çikolatayı ilave edin. Malzemeyi dikdörtgen biçiminde bir kaba dökün. Buzlukta dondurun. Dilimleyerek servis yapın.
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