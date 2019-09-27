Soğuk pasta tarifi

Bisküviyi robottan geçirip toz haline getirin. Üzerine dövülmüş kaju fıstığı, kıyılmış incir ve tereyağı ilave edip hamur kıvamı alana dek yoğurun. Ara katı için doğranmış incir, gün kurusu kayısı, rendelenmiş limon kabuğu, fındık, pekmez ve tahini blendenden geçirip koyu kıvamlı bir macun elde edin (blenderden geçirirken kıvam alması çok zor oluyorsa pekmez ilavesi yapabilirsiniz). Bisküvili karışımı iki parçaya ayırın. Streç filmle kaplanmış orta boy kare bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Sonra ters çevirip çıkarın. İkinci parçayı da bastırarak yayın. Üzerine pekmezli karışımı yerleştirin. Kalıptan çıkardığınız ilk bisküvili parçayı üzerine kapatın. Elinizle hafif bastırıp, derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Dilimledikten sonra incir ve incir reçeli ile süsleyerek servis yapın.