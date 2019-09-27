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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Soğuk pasta tarifi

Soğuk pasta tarifi

İçinizi ferahlatacak tatlı mı tatlı soğuk bir pastaya ne dersiniz? Ağızda bıraktığı o muhteşem tada hazır olun...
Soğuk pasta tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 paket pötibör bisküvi



● 200 gram oda sıcaklığında tereyağı



● 1 çay bardağı kaju fıstığı ● 10 adet kuru incir



● Ara katı için: 500 gram taze ya da kuru incir



● 1 adet limon ● 10 adet gün kurusu kayısı



● 1 su bardağı kıyılmış fındık ● 1 çay bardağı tahin



● 1 çay bardağı pekmez


YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirip toz haline getirin. Üzerine dövülmüş kaju fıstığı, kıyılmış incir ve tereyağı ilave edip hamur kıvamı alana dek yoğurun. Ara katı için doğranmış incir, gün kurusu kayısı, rendelenmiş limon kabuğu, fındık, pekmez ve tahini blendenden geçirip koyu kıvamlı bir macun elde edin (blenderden geçirirken kıvam alması çok zor oluyorsa pekmez ilavesi yapabilirsiniz). Bisküvili karışımı iki parçaya ayırın. Streç filmle kaplanmış orta boy kare bir kalıba elinizle bastırarak yayın. Sonra ters çevirip çıkarın. İkinci parçayı da bastırarak yayın. Üzerine pekmezli karışımı yerleştirin. Kalıptan çıkardığınız ilk bisküvili parçayı üzerine kapatın. Elinizle hafif bastırıp, derin dondurucuda sertleşene dek dinlendirin. Dilimledikten sonra incir ve incir reçeli ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlı derin dondurucudan çıktıktan sonra ara malzemesi suyunu bırakacağından, hemen tüketmekte fayda var.
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