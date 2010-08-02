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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Soğuk Armut Tatlısı

Soğuk Armut Tatlısı

Soğuk Armut Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet frenk armudu

2 su bardağı su

Çay kaşığının ucuyla gıda boyası

1 su bardağı esmer şeker

Üzerine: 4 top light dondurma

YAPILIŞI

Armutlar sap kısımları kalacak şekilde soyun. Suyu tencereye alın ve gıda boyasını ilave edip, karıştırın. Armutları tencereye yerleştirin ve üzerilerine esmer şeker serpin. Tencerenin ağzını kapatıp kısık ateşte fokurdayıncaya kadar pişirin. Tatlıları servis tabağına alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine birer top dondurma koyup soğuk olarak servis yapın.
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