Sufle Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 adet yumurtanın akını ve sarısını ayırın. 2 adet yumurta, 2 adet yumurta sarısı, toz şeker ve vanilyayı çırpıp, ısıya dayanıklı bir kaba alın. Kabı yarısına gelecek kadar su dolu bir tencereye koyup ocağa oturtun. Karışım koyulaşana kadar pişirip soğumaya bırakın. Çileklerin yarısını püre haline getirin. Kalan 2 adet yumurta akı ve kremayı ayrı kaplarda çırpın. Çilek püresi, yumurta akı ve kremayı, pişirdiğiniz karışım soğuduktan sonra üzerine ekleyin. Karışımı tek bir kaba ya da sufle kaplarına aktarın. Buzluğa koyarak bir gece bekletin. Kalan çileklerle ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.