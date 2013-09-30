Sürpriz Lokma Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
30 adet kuru erik
30 adet badem
2 çay bardağı un
1 kahve fincanı toz şeker
2 kahve fincanı elma sirkesi
2 çorba kaşığı süt
Kızartmak için: Sıvı yağ
Üzerine: Pudra şekeri, tarçın
YAPILIŞI
Erikleri ılık suda 20 dakika bekletin. Yıkayıp bıçakla düzgün şekilde kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İçlerine birer adet badem koyun. Bir kasede, un, toz şeker, sirke ve sütü çırparak boza kıvamında bir hamur elde edin. Erikleri bu karışıma batırıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra servis tabağına aktarın. Pudra şekeri ve tarçın serperek servis yapın.