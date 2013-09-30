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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Sürpriz Lokma Tarifi

Sürpriz Lokma Tarifi

Sürpriz lokma tarifi... Leziz tarifi ile sürpriz lokma nasıl yapılır?
Sürpriz Lokma Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 adet kuru erik

30 adet badem

2 çay bardağı un

1 kahve fincanı toz şeker

2 kahve fincanı elma sirkesi

2 çorba kaşığı süt

Kızartmak için: Sıvı yağ

Üzerine: Pudra şekeri, tarçın

YAPILIŞI

Erikleri ılık suda 20 dakika bekletin. Yıkayıp bıçakla düzgün şekilde kesin ve çekirdeklerini çıkarın. İçlerine birer adet badem koyun. Bir kasede, un, toz şeker, sirke ve sütü çırparak boza kıvamında bir hamur elde edin. Erikleri bu karışıma batırıp kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra servis tabağına aktarın. Pudra şekeri ve tarçın serperek servis yapın.
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