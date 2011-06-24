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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Sürpriz Toplar

Sürpriz Toplar

Sürpriz Toplar
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket çifte kavrulmuş bisküvi

2 çay bardağı soğuk süt

1 çay bardağı meyve şekerlemesi

1 çay bardağı damla çikolata

2 çorba kaşığı tepeleme kakao

2 çorba kaşığı iri dövülmüş ceviz içi

veya fındık

Üzerine: Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Süt, meyve şekerlemesi, damla çikolata ve ceviz içini derin bir kaba alın. Kakaoyu ekleyip, kaşıkla iyice karıştırın. Bisküvileri elinizle minik parçalar halinde kırarak bu karışıma ilave edin. Önce parmak uçlarıyla karıştırmaya başlayıp, sonra malzemeyi iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Buzdolabında 1 saat kadar beklettikten sonra hindistan cevizine bulayıp servis yapın.
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