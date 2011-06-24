Sürpriz Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, meyve şekerlemesi, damla çikolata ve ceviz içini derin bir kaba alın. Kakaoyu ekleyip, kaşıkla iyice karıştırın. Bisküvileri elinizle minik parçalar halinde kırarak bu karışıma ilave edin. Önce parmak uçlarıyla karıştırmaya başlayıp, sonra malzemeyi iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Buzdolabında 1 saat kadar beklettikten sonra hindistan cevizine bulayıp servis yapın.