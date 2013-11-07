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Sütlü Çikolata Parçacıkları Tarifi

Küçük şeylerden mutlu oluyorsanız sütlü çikolata parçacıkları nasıl yapılır hemen öğrenin. Kahvenizin yanında afiyetle yiyeceğiniz sütlü çikolata parçacıkları tarifi...
Sütlü Çikolata Parçacıkları Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı silme toz şeker

1 çay bardağı su

130 gram file badem

1 çorba kaşığı pudra şekeri

2 paket (80 'er gramlık)

bitter çikolata

YAPILIŞI

Öncelikle toz şeker ve suyu bir kapta şeker eriyene kadar kaynatın. Soğuduktan sonra içine file badem ve pudra şekeri katıp, karıştırın. Fırına dayanıklı bir kaba koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı renk alana kadar bekletin. Fırından alın ve soğutun.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve fırından aldığınız file bademli karışımı parçalara ayırıp, erittiğiniz çikolatanın içine katın. Her tarafı çikolata ile kaplanan bademleri çorba kaşığı ile alıp, yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye aralıklarla koyun. Buzdolabında iyice donduktan sonra servis yapın.

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