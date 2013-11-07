Sütlü Çikolata Parçacıkları Tarifi

Öncelikle toz şeker ve suyu bir kapta şeker eriyene kadar kaynatın. Soğuduktan sonra içine file badem ve pudra şekeri katıp, karıştırın. Fırına dayanıklı bir kaba koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı renk alana kadar bekletin. Fırından alın ve soğutun.

Çikolatayı benmari usulü eritin ve fırından aldığınız file bademli karışımı parçalara ayırıp, erittiğiniz çikolatanın içine katın. Her tarafı çikolata ile kaplanan bademleri çorba kaşığı ile alıp, yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye aralıklarla koyun. Buzdolabında iyice donduktan sonra servis yapın.