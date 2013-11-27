Tahin Soslu Balkabağı

geçirin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, dört adet küçük çember kalıp koyun. İçlerine elinizle bastırarak tereyağlı bisküvi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 3 dakika pişirin ve soğumaya

bırakın. Soğuduktan sonra çemberleri alın. Bisküvi tabanlarını bir spatula ile servis tabaklarına aktarın. Üzerine bal kabağı püresi sıkın. Tahin gezdirin. Yarım ceviz koyup, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

Bal kabağını küçük parçalar halinde dilimleyip, bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte kabak yumuşayana dek pişirin. İçinden tarçını alın. Kabak soğuduktan sonra blenderden geçirip, sıkma torbasına alın. Bisküvi ve tereyağını birlikte blenderden