Tahin Soslu Balkabağı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı tahin
500 gram bal kabağı
Yarım su bardağı toz şeker
3 cm büyüklüğünde çubuk tarçın
20 adet kepekli bisküvi
1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Süslemek için:
Ceviz ve nane yaprağı
YAPILIŞI
Bal kabağını küçük parçalar halinde dilimleyip, bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte kabak yumuşayana dek pişirin. İçinden tarçını alın. Kabak soğuduktan sonra blenderden geçirip, sıkma torbasına alın. Bisküvi ve tereyağını birlikte blenderden
geçirin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, dört adet küçük çember kalıp koyun. İçlerine elinizle bastırarak tereyağlı bisküvi yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 3 dakika pişirin ve soğumaya
bırakın. Soğuduktan sonra çemberleri alın. Bisküvi tabanlarını bir spatula ile servis tabaklarına aktarın. Üzerine bal kabağı püresi sıkın. Tahin gezdirin. Yarım ceviz koyup, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.