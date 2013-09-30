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Tarçınlı Taze İncir Tatlısı Tarifi

Tarçınlı taze incir tatlısı tarifi... İncirle yapılan enfes leziz bir tatlı tarçınlı taze incir tatlısı nasıl yapılır?
Tarçınlı Taze İncir Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

18 adet taze incir

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

200 gram kaymak

2 çorba kaşığı frambuaz

YAPILIŞI

İncirlerin altını üstünü kesip, tepsiye dizin. Üzerine toz şeker ve tarçın serpin. İncirleri 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine kaymak ve frambuaz koyup, servis yapın.

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