Tarçınlı Taze İncir Tatlısı Tarifi

Tarçınlı taze incir tatlısı tarifi... İncirle yapılan enfes leziz bir tatlı tarçınlı taze incir tatlısı nasıl yapılır?
6 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Ev Partisi, Kutlama
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
18 adet taze incir
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
200 gram kaymak
2 çorba kaşığı frambuaz
YAPILIŞI
İncirlerin altını üstünü kesip, tepsiye dizin. Üzerine toz şeker ve tarçın serpin. İncirleri 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra üzerine kaymak ve frambuaz koyup, servis yapın.