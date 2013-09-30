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Tarçınlı Taze İncir Tatlısı Tarifi

Tarçınlı taze incir tatlısı tarifi... İncirle yapılan enfes leziz bir tatlı tarçınlı taze incir tatlısı nasıl yapılır?

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Ev Partisi, Kutlama