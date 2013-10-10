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Taş Kadayıf Tarifi

Taş kadayıf nasıl yapılır? Tekerlek şekliyle iştah açan taş kadayıf tarifi...
Taş Kadayıf Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet taş (yassı) kadayıf

3-4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağı çırpılmış krem şanti

1'er adet kivi ve portakal

Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kadayıfların kenarını çıkarın. Yumurtaya bulayıp kızartın. Ayrı bir tencerede toz şeker ve suyu kaynatın. Kızarttığınız kadayıfları şerbetin içine atın. Kısık ateşte, kadayıflar şerbetini çekene dek pişirip, soğumaya bırakın. Daha sonra hindistan cevizine bulayın. Servis tabağına alıp, ortasına krem şanti yerleştirin. Kivi ve portakal dilimleriyle süsleyip, servis yapın.
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