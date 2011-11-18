Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yufka
Yarım kahve fincanı ceviz
Yarım kahve fincanı fındık
1/3 kahve fincanı kuru üzüm
1 tatlı kaşığı tepeleme tozşeker
1/3 çay kaşığı tarçın
Yarım kahve fincanı zeytinyağı
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzerine:
Toz şeker
YAPILIŞI
İri dövülmüş fındık ve cevizi, üzüm, şeker ve tarçın ile karıştırın. Yufkayı temiz bir zemin üzerine sererek, zeytinyağı ile yağlayın. Malzemeyi ortasına koyup, önce ikiye katlayın. Daha sonra sıkı bir şekilde rulo yapın. Ruloyu dört parmak genişliğinde parçalar halinde kesin. Derin bir kapta bulunan kızgın sıvı yağda kızartın. Üzerine toz şeker serpip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tatlı börek, kızartıldıktan sonra kısa süre içinde tüketilirse çok lezzetli olur. Daha sonra yenilecekse kapaklı bir kapta saklayıp, yeneceği zaman kızartabilirsiniz.