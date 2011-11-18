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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Tatlı Börek

Tatlı Börek

Tatlı Börek
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yufka

Yarım kahve fincanı ceviz

Yarım kahve fincanı fındık

1/3 kahve fincanı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tepeleme tozşeker

1/3 çay kaşığı tarçın

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzerine:

Toz şeker

YAPILIŞI

İri dövülmüş fındık ve cevizi, üzüm, şeker ve tarçın ile karıştırın. Yufkayı temiz bir zemin üzerine sererek, zeytinyağı ile yağlayın. Malzemeyi ortasına koyup, önce ikiye katlayın. Daha sonra sıkı bir şekilde rulo yapın. Ruloyu dört parmak genişliğinde parçalar halinde kesin. Derin bir kapta bulunan kızgın sıvı yağda kızartın. Üzerine toz şeker serpip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tatlı börek, kızartıldıktan sonra kısa süre içinde tüketilirse çok lezzetli olur. Daha sonra yenilecekse kapaklı bir kapta saklayıp, yeneceği zaman kızartabilirsiniz.
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