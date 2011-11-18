Tatlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İri dövülmüş fındık ve cevizi, üzüm, şeker ve tarçın ile karıştırın. Yufkayı temiz bir zemin üzerine sererek, zeytinyağı ile yağlayın. Malzemeyi ortasına koyup, önce ikiye katlayın. Daha sonra sıkı bir şekilde rulo yapın. Ruloyu dört parmak genişliğinde parçalar halinde kesin. Derin bir kapta bulunan kızgın sıvı yağda kızartın. Üzerine toz şeker serpip, servis yapın.