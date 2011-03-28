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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Tatlı Çiğ Börek

Tatlı Çiğ Börek

Tatlı Çiğ Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

6 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

Yarım su bardağı süt

1 çorba kaşığı sirke

Aldığı kadar su

Tuz

Ayvalı iç harç için:

1 adet ayva

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı

4 çorba kaşığı ince dövülmüş ceviz içi

1 çay kaşığı tarçın

Vişneli iç harç için:

400 gram dondurulmuş vişne

4 çorba kaşığı toz şeker

4 çorba kaşığı kıyılmış fındık

5-6 çorba kaşığı damla çikolata

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, unu geniş bir kaba alın. Üzerine karbonat, süt, sirke ve tuz ekleyin. Azar azar su ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurun üzerine bir bez örterek 15 dakika dinlenmeye bırakın. Diğer taraftan ayvalı iç harcı hazırlamak için, rendelediğiniz ayvayı bir tavaya alın. Üzerine tozş ekeri ekleyip, ayvalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Ocaktan alıp kalan malzemeyi üzerine ekleyin ve kenara alın. Vişneli iç harç için, vişneleri oda sıcaklığında bekletip çözünmelerini sağlayın. Suyunu süzüp fazla parçalanmayacak şekilde blenderden geçirin. Yeniden suyunu süzüp bir tavaya alın ve toz şeker ekleyin. 1-2 dakika pişirip ocaktan alın. Fındık ve damla çikolatayı ilave edin. Sulanmışsa süzün. Hamuru bezelere ayırıp unlu zeminde çok ince olmayacak şekilde açın. Bir pasta tabağı ile kesip bazılarının içine ayvalı, bazılarına vişneli harçtan koyun. Hamurları yarım ay şeklinde kapatıp uçlarını elinizle bastırın. Kenarını hamur ruleti ile kesin. Hamurun 2-3 mm içinden ve fazla bastırmadan, kenarını sabitlemek için ruletle bir kez daha geçin. Hamur bitene kadar işlemi sürdürün. Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş bir tepside, üzerileri ıslak bezle örtülü olarak bekletin. Kızgın yağda arkalı önlü kızartıp kağıt havluya çıkarın. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve pudra şekeri serperek servis yapın.
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