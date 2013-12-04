Taze Meyveli Kaygana

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İki buçuk su bardağı süt
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı un
Yarım çay kaşığı tuz
Tavayı yağlamak için:
Tereyağı
İç malzeme için:
2 adet armut
2 adet elma
10 adet sıcak suda bekletilmiş kuru erik
Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 su bardağı toz şeker
Üzerine:
Kızılcık marmeladı
YAPILIŞI
Çukur bir kaba süt, toz şeker ve tuz koyup, iyice çırpın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve unu ekleyip yeniden çırpın. Yapışmaz yüzeyli, orta boy bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Yağ kızınca hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün. Tavayı sağa sola sallayarak karışımın her tarafına yayılmasını sağlayın.
Hamurun altı kızarınca çevirip diğer tarafını da kızartın ve kenara alın. Tüm harç bitene dek işleme
devam edin. 2 İç malzeme için elma ve armutların kabuklarını soyup ince dilimleyin. Bir tavaya alıp üzerine
erik ve toz şeker ekleyin. Karıştırarak 5 dakika pişirin. Üzerine cevizleri ekleyip ocaktan alın. Kayganaları
üçgen şeklinde katlayıp içlerine meyveli harçtan koyun. Üzerine kızılcık marmeladı gezdirerek servis yapın.