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Taze Meyveli Kaygana

Taze Meyveli Kaygana
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Tavayı yağlamak için:

Tereyağı

İç malzeme için:

2 adet armut

2 adet elma

10 adet sıcak suda bekletilmiş kuru erik

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 su bardağı toz şeker

Üzerine:

Kızılcık marmeladı

YAPILIŞI

Çukur bir kaba süt, toz şeker ve tuz koyup, iyice çırpın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve unu ekleyip yeniden çırpın. Yapışmaz yüzeyli, orta boy bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Yağ kızınca hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün. Tavayı sağa sola sallayarak karışımın her tarafına yayılmasını sağlayın.
Hamurun altı kızarınca çevirip diğer tarafını da kızartın ve kenara alın. Tüm harç bitene dek işleme
devam edin. 2 İç malzeme için elma ve armutların kabuklarını soyup ince dilimleyin. Bir tavaya alıp üzerine
erik ve toz şeker ekleyin. Karıştırarak 5 dakika pişirin. Üzerine cevizleri ekleyip ocaktan alın. Kayganaları
üçgen şeklinde katlayıp içlerine meyveli harçtan koyun. Üzerine kızılcık marmeladı gezdirerek servis yapın.
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