Taze Meyveli Kaygana

Hamurun altı kızarınca çevirip diğer tarafını da kızartın ve kenara alın. Tüm harç bitene dek işleme

devam edin. 2 İç malzeme için elma ve armutların kabuklarını soyup ince dilimleyin. Bir tavaya alıp üzerine

erik ve toz şeker ekleyin. Karıştırarak 5 dakika pişirin. Üzerine cevizleri ekleyip ocaktan alın. Kayganaları

üçgen şeklinde katlayıp içlerine meyveli harçtan koyun. Üzerine kızılcık marmeladı gezdirerek servis yapın.

Çukur bir kaba süt, toz şeker ve tuz koyup, iyice çırpın. Üzerine eritilmiş tereyağı ve unu ekleyip yeniden çırpın. Yapışmaz yüzeyli, orta boy bir tavayı tereyağı ile yağlayın. Yağ kızınca hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün. Tavayı sağa sola sallayarak karışımın her tarafına yayılmasını sağlayın.