Tofu Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket tofu
1 çorba kaşığı karışık kuru meyve
Yarım çay bardağı süt
4 tatlı kaşığı pekmez
Üzerine:
Pekmez,
kiraz
YAPILIŞI
Tofuyu kare şeklinde doğrayın. 1 çorba kaşığı karışık kuru meyve, yarım çay bardağı süt ve 4 tatlı kaşığı pekmezle birlikte, mikserle boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz harcı, küçük alüminyum kek kalıplarına boşaltarak, önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızartın. Fırından çıkardıktan sonra, soğumaya bırakın. Kalıpları ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerine pekmez gezdirip, kirazla süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tatlıya koyacağınız pekmez miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz.