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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Tofu Tatlısı

Tofu Tatlısı

Tofu Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket tofu

1 çorba kaşığı karışık kuru meyve

Yarım çay bardağı süt

4 tatlı kaşığı pekmez

Üzerine:

Pekmez,

kiraz

YAPILIŞI

Tofuyu kare şeklinde doğrayın. 1 çorba kaşığı karışık kuru meyve, yarım çay bardağı süt ve 4 tatlı kaşığı pekmezle birlikte, mikserle boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz harcı, küçük alüminyum kek kalıplarına boşaltarak, önceden ısıtılmış 175 derece fırında kızartın. Fırından çıkardıktan sonra, soğumaya bırakın. Kalıpları ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerine pekmez gezdirip, kirazla süsleyerek servis yapın.


PÜF NOKTASI

Tatlıya koyacağınız pekmez miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz.
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