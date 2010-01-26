Sofra Tarifi

Kremayı bir kaba alıp kaynatın. Kaynayınca ocaktan alıp, içine kıyılmış bitter çikolatayı ilave edin. Çikolata eriyene dek karıştırın. Daha sonra soğuması için buzdolabının alt rafına yerleştirin. Soğuyan çikolatadan parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Kakao, antep fıstığı ve hindistan cevizine bulayıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yaptığınız çikolataları nem, koku ve direk güneş ışığıyla temas etmeyecek şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Aşırı sıcak ve soğuk gibi ısı değişimleri karşısında çikolatanın formu bozulur. Bu sebeple çikolatayı direkt buzdolabında saklamayın, kapaklı bir kavanoza koyup, kapağını iyice kapadıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Kötü koşullarda saklanan çikolatanın yüzeyinde beyazlaşmalar görülür. Bu beyazlaşmalar çikolatanın tadında herhangi bir bozulmaya neden olmadığı gibi, sadece estetik açıdan hoş görünmez.