DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Truff

Truff

Truff
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram bitter çikolata

200 gram süt kreması

Üzeri için:

Kakao, antep fıstığı ve hindistan cevizi

YAPILIŞI

Kremayı bir kaba alıp kaynatın. Kaynayınca ocaktan alıp, içine kıyılmış bitter çikolatayı ilave edin. Çikolata eriyene dek karıştırın. Daha sonra soğuması için buzdolabının alt rafına yerleştirin. Soğuyan çikolatadan parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Kakao, antep fıstığı ve hindistan cevizine bulayıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yaptığınız çikolataları nem, koku ve direk güneş ışığıyla temas etmeyecek şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Aşırı sıcak ve soğuk gibi ısı değişimleri karşısında çikolatanın formu bozulur. Bu sebeple çikolatayı direkt buzdolabında saklamayın, kapaklı bir kavanoza koyup, kapağını iyice kapadıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Kötü koşullarda saklanan çikolatanın yüzeyinde beyazlaşmalar görülür. Bu beyazlaşmalar çikolatanın tadında herhangi bir bozulmaya neden olmadığı gibi, sadece estetik açıdan hoş görünmez.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN