Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram bitter çikolata
1 kutu (200 ml) krema
Üzerine:
Kakao,
Hindistan cevizi,
Toz antep fıstığı
İri kıyılmış fındık
YAPILIŞI
Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, içine kremayı ekleyin. Karıştırarak iki malzemeyi birbirine yedirin. Kabı sıcak suyun üzerinden alıp soğumaya bırakın. Buzdolabında bekleterek yoğunlaşmasını sağlayın. Karışımdan tatlı kaşığı ile eşit parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın. Arzuya göre kakao, toz fıstık, iri kıyılmış fındık ya da hindistan cevizine bulayıp, yağlı kağıt üzerine alın. Buzdolabında iyice donana kadar bekletip servis yapın.