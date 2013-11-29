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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Truff

Truff

Truff
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram bitter çikolata

1 kutu (200 ml) krema

Üzerine:

Kakao,

Hindistan cevizi,

Toz antep fıstığı

İri kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, içine kremayı ekleyin. Karıştırarak iki malzemeyi birbirine yedirin. Kabı sıcak suyun üzerinden alıp soğumaya bırakın. Buzdolabında bekleterek yoğunlaşmasını sağlayın. Karışımdan tatlı kaşığı ile eşit parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın. Arzuya göre kakao, toz fıstık, iri kıyılmış fındık ya da hindistan cevizine bulayıp, yağlı kağıt üzerine alın. Buzdolabında iyice donana kadar bekletip servis yapın.
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