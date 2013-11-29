Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, içine kremayı ekleyin. Karıştırarak iki malzemeyi birbirine yedirin. Kabı sıcak suyun üzerinden alıp soğumaya bırakın. Buzdolabında bekleterek yoğunlaşmasını sağlayın. Karışımdan tatlı kaşığı ile eşit parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın. Arzuya göre kakao, toz fıstık, iri kıyılmış fındık ya da hindistan cevizine bulayıp, yağlı kağıt üzerine alın. Buzdolabında iyice donana kadar bekletip servis yapın.