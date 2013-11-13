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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Küçük yuvarlak toplar şeklindeki Türk kahveli bonbonlar nasıl yapılır? Malzemeli oldukça zengin Türk kahveli bonbonlar tarifi...
Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 küçük paket bebe bisküvisi

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 kutu (200 ml) krema

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı damla çikolata

3 çorba kaşığı kakao

Yarım kahve fincanı portakal şekerlemesi

1 paket vanilya

1 su bardağı dövülmüş fındık



Bulamak için:

1 su bardağı hindistan cevizi

1 çay bardağı toz antep fıstığı

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.
Her parçadan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak, toplar hazırlayın. 1. parça topları hindistan cevizine, 2. parça topları toz antep fıstığına, 3. parça topları da fındığa bulayın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz içine 3 çorba kaşığı muz likörü de katabilirsiniz.
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