Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.

Her parçadan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak, toplar hazırlayın. 1. parça topları hindistan cevizine, 2. parça topları toz antep fıstığına, 3. parça topları da fındığa bulayın.