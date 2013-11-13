Türk Kahveli Bonbonlar Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 tatlı kaşığı Türk kahvesi
2 küçük paket bebe bisküvisi
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 kutu (200 ml) krema
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı damla çikolata
3 çorba kaşığı kakao
Yarım kahve fincanı portakal şekerlemesi
1 paket vanilya
1 su bardağı dövülmüş fındık
Bulamak için:
1 su bardağı hindistan cevizi
1 çay bardağı toz antep fıstığı
Yarım su bardağı dövülmüş fındık
YAPILIŞI
Bisküviyi robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine Türk kahvesi, toz şeker, krema, tereyağı, damla çikolata, vanilya, portakal şekerlemesi, kakao ve fındığı katıp, yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın.
Her parçadan iri fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak, toplar hazırlayın. 1. parça topları hindistan cevizine, 2. parça topları toz antep fıstığına, 3. parça topları da fındığa bulayın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz içine 3 çorba kaşığı muz likörü de katabilirsiniz.