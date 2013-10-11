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Türk Kahveli Puding Tarifi

Türk kahvesi içmeden duramayanlar için alternatif seçenek Türk kahveli puding tarifi... Değişik bir tat bırakacağına emin olduğumuz Türk kahveli puding nasıl yapılır?
Türk Kahveli Puding Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yumurta

4 çorba kaşığı toz şeker

4 kahve fincanı krema

1 çay kaşığı Türk kahvesi

100 gram bitter çikolata

Üzerine: Türk kahvesi

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayrı kaplara aldıktan sonra sarısına üç çorba kaşığı tozşeker ekleyerek iyice çırpın. Akına da bir çorba kaşığı toz şeker ekleyin ve kar halini alıncaya dek çırpın. Çırpılmış yumurta akını ve sarısını birbirine iyice yedirin. Az çırpılmış kremayı, Türk kahvesini,m erittiğiniz bitter çikolatayı yumurtalara ekleyerek karıştırın. Servis yapacağınız fincan veya kuplara karışımı alarak buzdolabının alt rafında 2 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine Türk kahvesi serpiştirin. Dekoratif çubuk çikolata, nane ve portakal kabuğu ile süsleyin. Yanında bisküvi ile servis yapın.
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