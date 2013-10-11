Türk Kahveli Puding Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayrı kaplara aldıktan sonra sarısına üç çorba kaşığı tozşeker ekleyerek iyice çırpın. Akına da bir çorba kaşığı toz şeker ekleyin ve kar halini alıncaya dek çırpın. Çırpılmış yumurta akını ve sarısını birbirine iyice yedirin. Az çırpılmış kremayı, Türk kahvesini,m erittiğiniz bitter çikolatayı yumurtalara ekleyerek karıştırın. Servis yapacağınız fincan veya kuplara karışımı alarak buzdolabının alt rafında 2 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine Türk kahvesi serpiştirin. Dekoratif çubuk çikolata, nane ve portakal kabuğu ile süsleyin. Yanında bisküvi ile servis yapın.