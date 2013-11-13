Türk Kahveli Tiramisu Tarifi

Öncelikle Türk kahvesi, süt ve tozşekeri karıştırıp, bir kenara alın. Krema için jelatini soğuk suda en az 1 saat ıslatın. Süt, jelatin, toz şeker, krema, labne peyniri ve vanilyayı mikserle iyice çırpın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Hazırladığınız kahveli sütle bisküvilerin yarısını teker teker ıslatarak orta büyüklükte bir cam kabın dibine dizin. Üzerine kremanın yarısını boşaltın ve spatula ile düzeltin.

Ceviz ve kırılmış çikolatayı serpiştirin. Aynı işlemi tekrarlayın ve üzerine Türk kahvesi serpip, nar taneleri ile süsleyin. Donması için buzdolabında en az 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek, servis yapın.