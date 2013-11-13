Türk Kahveli Tiramisu Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
300 gram kedidili bisküvi
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı toz şeker
Krema için:
Bir buçuk su bardağı soğuk süt
Yarım su bardağı su
3 adet jelatin
1 su bardağı toz şeker
1 kutu (200 ml) krema
2 kutu labne peyniri
1 paket vanilya
Arasına koymak için:
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
1 paket (80 gram) bitter çikolata
Üzeri için:
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 adet nar
YAPILIŞI
Öncelikle Türk kahvesi, süt ve tozşekeri karıştırıp, bir kenara alın. Krema için jelatini soğuk suda en az 1 saat ıslatın. Süt, jelatin, toz şeker, krema, labne peyniri ve vanilyayı mikserle iyice çırpın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Hazırladığınız kahveli sütle bisküvilerin yarısını teker teker ıslatarak orta büyüklükte bir cam kabın dibine dizin. Üzerine kremanın yarısını boşaltın ve spatula ile düzeltin.
Ceviz ve kırılmış çikolatayı serpiştirin. Aynı işlemi tekrarlayın ve üzerine Türk kahvesi serpip, nar taneleri ile süsleyin. Donması için buzdolabında en az 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek, servis yapın.