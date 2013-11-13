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Türk Kahveli Tiramisu Tarifi

Türk kahvesi içmeden duramayanlar için Türk kahveli tiramisu tarifi... Malzemeleri fazla gibi gözükse de tadıyla sizi büyüleyecek Türk kahveli tiramisu nasıl yapılır?
Türk Kahveli Tiramisu Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

300 gram kedidili bisküvi

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı toz şeker



Krema için:

Bir buçuk su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı su

3 adet jelatin

1 su bardağı toz şeker

1 kutu (200 ml) krema

2 kutu labne peyniri

1 paket vanilya



Arasına koymak için:

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

1 paket (80 gram) bitter çikolata



Üzeri için:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 adet nar

YAPILIŞI

Öncelikle Türk kahvesi, süt ve tozşekeri karıştırıp, bir kenara alın. Krema için jelatini soğuk suda en az 1 saat ıslatın. Süt, jelatin, toz şeker, krema, labne peyniri ve vanilyayı mikserle iyice çırpın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Hazırladığınız kahveli sütle bisküvilerin yarısını teker teker ıslatarak orta büyüklükte bir cam kabın dibine dizin. Üzerine kremanın yarısını boşaltın ve spatula ile düzeltin.
Ceviz ve kırılmış çikolatayı serpiştirin. Aynı işlemi tekrarlayın ve üzerine Türk kahvesi serpip, nar taneleri ile süsleyin. Donması için buzdolabında en az 4 saat bekletin. Daha sonra dilimleyerek, servis yapın.
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