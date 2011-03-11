Türk Kahveli Çikolatalı Sorbe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. 10 dakika kaynattıktan sonra, kahveyi ekleyip şöyle bir karıştırın. Ocaktan alıp ince delikli bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek süzün. Ilındığında toz jöleyi ilave edin. Çırpıp bir gece buzdolabında bekletin. Servis yapmadan önce yeniden çırpıp servis kaplarına boşaltın. Rendelenmiş çikolata serpin. Şekerleme ile süsleyerek servis yapın.