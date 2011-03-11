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Türk Kahveli Çikolatalı Sorbe

Türk Kahveli Çikolatalı Sorbe
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

100 gram Türk kahvesi

2 çorba kaşığı toz jöle

2 çorba kaşı rendelenmiş

bitter çikolata

10 adet renkli şekerleme

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir tencereye alıp ocağa oturtun. 10 dakika kaynattıktan sonra, kahveyi ekleyip şöyle bir karıştırın. Ocaktan alıp ince delikli bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek süzün. Ilındığında toz jöleyi ilave edin. Çırpıp bir gece buzdolabında bekletin. Servis yapmadan önce yeniden çırpıp servis kaplarına boşaltın. Rendelenmiş çikolata serpin. Şekerleme ile süsleyerek servis yapın.
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