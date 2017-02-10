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Turna Yemişli Kuplar Tarifi

Mutfaktan çıkmak istemeyen kadınlara turna yemişli kuplar tarifi bire bir. Kendi tatlımı kendim yaparım diyerek kolları sıvayıp işe koyulabilirsiniz. Turna yemişli kuplar nasıl yapılır bilmek istiyorsanız işte detayları...
Turna Yemişli Kuplar Tarifi
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurutulmuş turna yemişi

1 su bardağı kırık kestane şekeri

4 adet milföy hamuru



Turna yemişi sosu için:

2 su bardağı taze turna yemişi,

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

3-4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın



Muhallebi için:

2 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı tepeleme un

1 paket vanilya

100 gram tereyağı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını şeritler halinde kesip, uçlarından hafifçe bükün. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.Turna yemişi sosu için tüm sos malzemesini bir tencereye alıp, kaynatın. Çubuk tarçın ve karanfilleri içinden alıp, ılınmaya bırakın. Muhallebi için ayrı bir yerde süt, yumurta, toz şeker, un ve vanilyayı karıştırın. Ocağa oturtup, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, tereyağı ekleyin ve mikser yardımıyla 5-10 dakika karıştırın. Ilınması için kenara alın. Kupların tabanına parçalanmış milföy hamuru yerleştirin. Üzerlerine 2-3 çorba kaşığı muhallebi koyun. Daha sonra turna yemişi ve kestane serpiştirin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerlerine sosu payedin. Kalan milföy çubukları ile süsleyip servis yapın.

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