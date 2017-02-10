Turna Yemişli Kuplar Tarifi

Milföy hamurlarını şeritler halinde kesip, uçlarından hafifçe bükün. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.Turna yemişi sosu için tüm sos malzemesini bir tencereye alıp, kaynatın. Çubuk tarçın ve karanfilleri içinden alıp, ılınmaya bırakın. Muhallebi için ayrı bir yerde süt, yumurta, toz şeker, un ve vanilyayı karıştırın. Ocağa oturtup, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, tereyağı ekleyin ve mikser yardımıyla 5-10 dakika karıştırın. Ilınması için kenara alın. Kupların tabanına parçalanmış milföy hamuru yerleştirin. Üzerlerine 2-3 çorba kaşığı muhallebi koyun. Daha sonra turna yemişi ve kestane serpiştirin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Üzerlerine sosu payedin. Kalan milföy çubukları ile süsleyip servis yapın.