Unsuz Pancake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muzu bir kasede çatalla ezip üzerine yumurtaları ekleyin. Tuz ve vanilya ilave edip çırpma teli ile iyice çırpın. 1 çay kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp eritin. Üzerine hazırladığınız karışımdan yarım kepçe dökün ve orta ateşte spatula ile kaldırdığınızda tavadan ayrılana dek pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Kalan karışımı da her seferinde tavayı yağlayarak aynı şekilde hazırlayın. Tüm pancake'leri bir tabağa üst üste yerleştirin. Üzerine bal gezdirin ve çekilmiş fındık ile süsleyerek servis yapın