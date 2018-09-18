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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Unsuz Pancake

Unsuz Pancake

Unsuz Pancake
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

1 tutam tuz

1 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı çekilmiş fındık



PİŞİRMEK İÇİN: Tereyağı

YAPILIŞI

Muzu bir kasede çatalla ezip üzerine yumurtaları ekleyin. Tuz ve vanilya ilave edip çırpma teli ile iyice çırpın. 1 çay kaşığı tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp eritin. Üzerine hazırladığınız karışımdan yarım kepçe dökün ve orta ateşte spatula ile kaldırdığınızda tavadan ayrılana dek pişirin. Diğer tarafını da çevirip aynı şekilde pişirin. Kalan karışımı da her seferinde tavayı yağlayarak aynı şekilde hazırlayın. Tüm pancake'leri bir tabağa üst üste yerleştirin. Üzerine bal gezdirin ve çekilmiş fındık ile süsleyerek servis yapın
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